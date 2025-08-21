‘जन मंच’ में उभरा जनता का दर्द, हाथों-हाथ हुआ शिकायतों का निस्तारण

भीलवाड़ा शहर की छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान पत्रिका ने बुधवार को ‘जन मंच’ अभियान की शुरुआत की। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पत्रिका कार्यालय पहुंचे। किसी के चेहरे पर शिकन थी तो कुछ उम्मीद के साथ आए थे। कई समस्याओं का निस्तारण वहीं हाथों-हाथ हुआ तो कुछ मामलों में अधिकारियों ने सात दिन में समाधान का भरोसा दिया।
पत्रिका का प्रयास सराहनीय
राजस्थान पत्रिका के ‘जन मंच’ अभियान का मकसद जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करना है। यह मंच लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा। कई लोग मुस्कराहट के साथ लौटे तो कुछ ने सात दिन में निस्तारण की आशा जताई। समस्या लेकर आए लोगों ने पत्रिका की इस पहल की सराहना की है।
जनमंच पर ही खुली समाधान की राह................
मौके पर पहुंची टीम
आजाद नगर क्षेत्रवासियों ने बताया कि विश्वकर्मा एक्सप्लोजिव वेन एंड मोटर बॉडी वर्कशॉप के कारण क्षेत्र में शोर इतना अधिक है कि नजदीकी कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरी में अध्ययनरत छात्रों को पढ़ाई में परेशानी होती है। शिकायत को तुरंत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल तक पहुंचाया गया। उन्होंने गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच टीम भेजी। टीम ने माना कि मशीनों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। वर्कशॉप संचालक को नोटिस जारी करने और मशीनें बंद करने के निर्देश दिए जाएंगे। यह सुनकर क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली और पत्रिका का धन्यवाद किया।
अनुकंपा नियुक्ति की व्यथा
संतोष देवी माली ने बताया कि वह पिछले 10 माह से भीलवाड़ा डेयरी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए चक्कर काट रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले में डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमल कुमार पाठक से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि संतोष के पति रोशन माली पहले ही अपने पिता के निधन पर अनुकंपा नियुक्ति पा चुके हैं। नियमों के अनुसार दूसरी बार अनुकंपा नियुक्ति संभव नहीं है। फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्ताव आरसीडीएफ को भेजा गया है। पत्रिका के माध्यम से यह जानकारी मिलने के बाद महिला ने कहा “मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी।” और संतोष देवी संतुष्ट होकर लौटी।
मुख्य डाकघर की समस्या
आज़ाद नगर निवासी विमल कुमार चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई कि मुख्य डाकघर में बिजली कटौती होते ही सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। जबकि भवन में इन्वर्टर मौजूद हैं, लेकिन कंप्यूटर उनसे जुड़े नहीं हैं। इससे उपभोक्ताओं को 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। शिकायत पर तुरंत डाक अधीक्षक शैलेंद्र कुमार को जानकारी दी गई। उन्होंने लाइनमैन बुलाकर तत्काल विद्युत लाइन को सही करवाया और आश्वासन दिया कि आम उपभोक्ताओं को अब असुविधा नहीं होगी।
ऑटो टिपर अब रोजाना वार्ड में पहुंचेगा
आरसी व्यासनगर के वन एम, आई व एल सेक्टर में ऑटो टिपर के रोजाना नियमित नहीं पहुंचने की पीड़ा जनमंच पर क्षेत्र के लोगों ने उठाई। आयुक्त हेमाराम चौधरी ने गंभीरता से लिया। उनके निर्देश पर जनस्वास्थ्य अधिकारी शिव गारू ने मौके पर टीम भेजी। सुपरवाइजर अंकित सोनी भी मुस्तैद हुए। इसके बाद ऑटो टिपर को भी मौके पर रवाना किया गया।