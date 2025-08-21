‘जन मंच’ में उभरा जनता का दर्द, हाथों-हाथ हुआ शिकायतों का निस्तारण

संतोष देवी माली ने बताया कि वह पिछले 10 माह से भीलवाड़ा डेयरी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए चक्कर काट रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले में डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमल कुमार पाठक से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि संतोष के पति रोशन माली पहले ही अपने पिता के निधन पर अनुकंपा नियुक्ति पा चुके हैं। नियमों के अनुसार दूसरी बार अनुकंपा नियुक्ति संभव नहीं है। फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्ताव आरसीडीएफ को भेजा गया है। पत्रिका के माध्यम से यह जानकारी मिलने के बाद महिला ने कहा “मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी।” और संतोष देवी संतुष्ट होकर लौटी।