ईंटों के दामों में 1500 रुपए तक उछाल, निर्माण कार्य महंगे, आमजन की जेब कटेगी

राजस्थान सरकार के नए आदेश ईंट-भट्टों का संचालन साल में छह माह करने से आमजन की जेब पर भार बढ़ा है। 22 जनवरी 2025 को जारी आदेश का असर 1 जुलाई से दिखने लगा है। भीलवाड़ा जिले समेत प्रदेश में ईंटों की सप्लाई घट गई है। ईटों के दामों में एक से डेढ़ हजार रुपए तक का उछाल आया है। इससे निर्माण कार्य महंगा हो जाएगा। एक ट्रैक्टर ईट मंगवाने पर कम से कम 3000 से 3500 रुपए अधिक चुकाने होंगे। मकान निर्माण से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।