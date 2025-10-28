Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

स्कूल के ताले समय पर नहीं खुले, सीबीइओ ने खुद मोबाइल से करवाई प्रार्थना

अध्यापक पहुंचे देरी से, बच्चों को नहीं याद थी प्रार्थना, दो शिक्षकों को नोटिस

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 28, 2025

The school locks were not opened on time, the CBEO himself conducted the prayer through mobile.

The school locks were not opened on time, the CBEO himself conducted the prayer through mobile.

सरकारी स्कूलों में लापरवाही का एक और मामला सोमवार को सामने आया, जब सुवाणा ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारों का खेड़ा में सुबह साढ़े दस बजे तक स्कूल के ताले तक नहीं खुले थे।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जीनगर जब मौके पर पहुंचे तो छात्र-छात्राएं स्कूल के बाहर धूप में खड़े मिले। छात्रों ने बताया कि दोनों अध्यापक अभी तक नहीं आए हैं। जीनगर ने तुरंत पीइइओमंगरोप से फोन पर बात की, तो पता चला कि दोनों शिक्षक अवकाश पर भी नहीं हैं। इस पर सीबीईओ ने खुद विद्यालय के ताले खुलवाकर बच्चों को कक्षा में बैठाया। जब प्रार्थना करवाने की बारी आई तो कोई भी छात्र प्रार्थना नहीं बोल सका। जीनगर ने अपने मोबाइल से प्रार्थना सभा करवाई, ताकि बच्चों में अनुशासन की भावना जागे। थोड़ी ही देर में मंगरोप स्कूल से शंकरलाल खटीक और बद्रीलाल गाडरी को बुलाकर पढ़ाई शुरू करवाई गई। करीब 10:51 बजे दोनों अध्यापक स्कूल पहुंचे। पूछने पर देर से आने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान स्कूल में सामयिक टेस्ट चल रहे थे, बावजूद इसके शिक्षक समय पर नहीं पहुंचे। इस पर जीनगर ने नाराज़गी जताई और मामले को गंभीर माना।

दोनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस:सीबीइओ जीनगर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक राधेश्याम रेगर और अध्यापक सुरेश कुमार विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब देने के निर्देश दिए। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी सामने आईं।सीबीइओ ने पीइइओमंगरोप को तीन दिन में विस्तृत जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए। निरीक्षण में पाया गया कि 25 अक्टूबर से विद्यार्थियों की हाजिरी नहीं भरी गई, होमवर्क एक महीने से नहीं देखा गया, पोषाहार स्टॉक रजिस्टर अधूरा, पुस्तक इश्यू रजिस्टर अधूरा और कमरों में सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। छात्रों से गणित के सवाल पूछे जाने पर अधिकांश उत्तर नहीं दे सके। सीबीइओ ने इसे शिक्षण में लापरवाही का परिणाम बताया और सत निर्देश दिए कि विद्यार्थियों का स्तर सुधारने के लिए नियमित कक्षाएं संचालित की जाएं तथा विद्यालय समय पर खुलना सुनिश्चित किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 08:55 am

Published on:

28 Oct 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / स्कूल के ताले समय पर नहीं खुले, सीबीइओ ने खुद मोबाइल से करवाई प्रार्थना

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

छठ महापर्व पर जल व दूध से दिया संध्या अर्घ्य, 48 घंटे का कठिन व्रत, घाटों पर गूंजे छठी मैया के जयकारे

On the occasion of Chhath festival, evening offerings were made with water and milk, a difficult 48-hour fast was observed, and chants of Chhathi Maiya echoed on the ghats.
भीलवाड़ा

गांवों की सरकार के लिए चुनाव चिन्ह तय, चौपालों पर बहस

Election symbols for village governments decided, debates held at Chaupals
भीलवाड़ा

Good News: भीलवाड़ा में फोर लेन का बनेगा एलिवेटेड रोड, रोजाना फर्राटे भरेंगी हजारों गाड़ियां, इन जगहों पर बनेंगे जंक्शन

Bhilwara Elevated Road
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की हवा में अब धीरे-धीरे घुल रही राहत, दीपोत्सव के बाद प्रदूषण स्तर में आई गिरावट

Bhilwara's air is slowly becoming a source of relief, with pollution levels dropping after Diwali.
भीलवाड़ा

प्रदेश में स्कूलों के दूध पाउडर पर सख्ती: तीन दिन में होगी भौतिक जांच रिपोर्ट, दोषियों पर होगी कार्रवाई

Strictness on milk powder in schools in the state: Physical inspection report will be done in three days, action will be taken against the culprits.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.