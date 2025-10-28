स्कूल के ताले समय पर नहीं खुले, सीबीइओ ने खुद मोबाइल से करवाई प्रार्थना

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जीनगर जब मौके पर पहुंचे तो छात्र-छात्राएं स्कूल के बाहर धूप में खड़े मिले। छात्रों ने बताया कि दोनों अध्यापक अभी तक नहीं आए हैं। जीनगर ने तुरंत पीइइओमंगरोप से फोन पर बात की, तो पता चला कि दोनों शिक्षक अवकाश पर भी नहीं हैं। इस पर सीबीईओ ने खुद विद्यालय के ताले खुलवाकर बच्चों को कक्षा में बैठाया। जब प्रार्थना करवाने की बारी आई तो कोई भी छात्र प्रार्थना नहीं बोल सका। जीनगर ने अपने मोबाइल से प्रार्थना सभा करवाई, ताकि बच्चों में अनुशासन की भावना जागे। थोड़ी ही देर में मंगरोप स्कूल से शंकरलाल खटीक और बद्रीलाल गाडरी को बुलाकर पढ़ाई शुरू करवाई गई। करीब 10:51 बजे दोनों अध्यापक स्कूल पहुंचे। पूछने पर देर से आने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान स्कूल में सामयिक टेस्ट चल रहे थे, बावजूद इसके शिक्षक समय पर नहीं पहुंचे। इस पर जीनगर ने नाराज़गी जताई और मामले को गंभीर माना।