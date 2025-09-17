स्कूल संचालक को देना होगा शपथ-पत्र, नहीं तो मान्यता होगी खत्म

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। इनमें कहा गया है कि बाल वाहिनी में कितनी सीटें हैं और उनमें कितने विद्यार्थी बैठाए जा रहे हैं, इसकी जांच की जाए। प्रत्येक वाहन के सभी कागजात फिटनेस, बीमा, परमिट, ड्राइवर लाइसेंस आदि पूरे होने चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।