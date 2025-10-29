देवउठनी एकादशी से गूंजेंगी शहनाइयां, बाजारों में लौटी रौनक, शुरू हुआ विवाह सीजन

पंडित अशोक व्यास के अनुसार, देवउठनी एकादशी 2 नवंबर से विवाह मुहूर्तों की शुरुआत होगी। नवंबर और दिसंबर में कई शुभ तिथियां हैं, जबकि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास (खरमास) के कारण विवाह नहीं हो सकेंगे। नवंबर माह के शुभ मुहूर्त: 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 और 30 नवंबर। दिसंबर माह के मुहूर्त में 4, 10, 11 और 12 दिसंबर को है। 14 जनवरी के बाद से फिर विवाह की शुरुआत होगी जनवरी में 23 जनवरी (बसंत पंचमी) शुभ तिथि रहेगी। फरवरी में 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 19, 20 और 21 को विवाह संभव होंगे। होली के बाद 6, 9, 10, 11 और 12 मार्च को भी शुभ मुहूर्त रहेंगे।