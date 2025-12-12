कल से थम जाएगी शहनाइयों की गूंज, शुरू होगा खरमास

पंडित व्यास ने बताया कि दो फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह पश्चिम दिशा में उदित होंगे। इसके बाद 4 फरवरी से विवाह-सगाई जैसे सभी मंगल कार्य पुनः शुरू हो सकेंगे। फरवरी-मार्च 2026 में कुल 18 शुभ विवाह मुहूर्त बन रहे हैं। फरवरी 2026 के 13 शुभ मुहूर्त है। इनमें 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी। मार्च 2026 के 5 शुभ मुहूर्त 9, 10, 11, 12 और 14 मार्च।