खीर की परंपरा ने बढ़ाई दूध की खपत, श्राद्ध का आज अंतिम दिन पर डिमांड ज्यादा

कुल 2 लाख लीटर में से प्रतिदिन 22 हजार लीटर दूध राजसमंद भेजा जा रहा है। रविवार को श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होने से अमावस्या पर हर घर में खीर का भोग लगाया जाएगा। इससे शनिवार को दूध की डिमांड ज्यादा हो गई। दुग्ध संघ ने दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए दूध खरीद दरों में बदलाव किया है। वहीं आम उपभोक्ताओं को पहली बार दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी झेलनी पड़ रही है।