भीलवाड़ा उपभोक्ता भंडार में हुई गड़बड़ियों की खुलेगी पाेटली

जांच अधिकारी मेहता ने भंडार से विस्तृत अभिलेख मांगे हैं। इनमें पिछले पांच वर्षों में दवाइयों की खरीद का पूरा ब्यौरा, खरीद की प्रक्रिया, विभाग व कॉनफैड से जारी आदेश और नियमों की प्रतियां। दवाइयों से जुड़ी शिकायतें एवं वित्तीय अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई। औषधि नियंत्रक की ओर से लिए गए नमूनों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट। कंपनियों की ओर से दी गई स्कीम और दर निर्धारण की प्रक्रिया। पिछले पांच वर्षों में संविदा कार्मिकों की सूची और नियुक्ति प्रक्रिया। स्वीकृत स्टाफ स्ट्रेंथ व संविदा नियुक्तियां। किराए पर लिए गए भवनों का विवरण और भुगतान रेकाॅर्ड।