Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा उपभोक्ता भंडार में हुई गड़बड़ियों की खुलेगी पाेटली

अजमेर अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने दिए जांच के आदेश, कर्मचारियों में हड़कंप जांच अधिकारी नियुक्त

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 17, 2025

The irregularities in Bhilwara Consumer Store will be exposed.
The irregularities in Bhilwara Consumer Store will be exposed.

अजमेर के अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार में पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी आशुतोष मेहता व भीलवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड भीलवाड़ा के सहायक रजिस्ट्रार भंवरसिंह राठौड़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसे लेकर कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

मांगे गए दस्तावेज

जांच अधिकारी मेहता ने भंडार से विस्तृत अभिलेख मांगे हैं। इनमें पिछले पांच वर्षों में दवाइयों की खरीद का पूरा ब्यौरा, खरीद की प्रक्रिया, विभाग व कॉनफैड से जारी आदेश और नियमों की प्रतियां। दवाइयों से जुड़ी शिकायतें एवं वित्तीय अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई। औषधि नियंत्रक की ओर से लिए गए नमूनों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट। कंपनियों की ओर से दी गई स्कीम और दर निर्धारण की प्रक्रिया। पिछले पांच वर्षों में संविदा कार्मिकों की सूची और नियुक्ति प्रक्रिया। स्वीकृत स्टाफ स्ट्रेंथ व संविदा नियुक्तियां। किराए पर लिए गए भवनों का विवरण और भुगतान रेकाॅर्ड।

जांच के मुख्य बिंदु

दवाइयों की खरीद में अनियमितता: नियम विरुद्ध दवाइयां खरीदना, गुणवत्ताहीन व आवश्यकता से अधिक दवाइयों का क्रय। आर्थिक नुकसान: उच्च दरों और स्कीम सहित दवाइयां खरीदकर भंडार को पहुंचाया गया नुकसान।

संविदा कार्मिक नियुक्ति: संविदा कार्मिकों की नियम विरुद्ध नियुक्तियां।

भवन किराए पर लेना: नियमों के विपरीत भवन किराए पर लेकर किया गया भुगतान।

जांच अधिकारी की भूमिका

मेहता व राठौड़ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे आर्थिक नुकसान की पूरी जिम्मेदारी तय करें। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपें। माना जा रहा है कि कुछ शिकायतों के चलते अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को यह कदम उठाना पड़ा है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

दस्तावेज मांगे है

पिछले पांच साल के रेकाॅर्ड के जांच के आदेश हुए हैं। जांच अधिकारियों ने दस्तावेज मांगे हैं। वह उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। भंडार में 34 का स्टाफ है इसमें से मात्र 4 जने ही सरकारी कर्मचारी हैं। शेष सभी संविदा पर लगे हैं।

राजेन्द्रसिंह पंवार, जीएम, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 08:37 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा उपभोक्ता भंडार में हुई गड़बड़ियों की खुलेगी पाेटली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.