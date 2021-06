भीलवाड़ा में होगा नया सात मंजिला हॉस्पिटल

There will be a new seven storey hospital in Bhilwara कोरोना महामाराी के बीच जिले के लिए अच्छी खबर है। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के अधीन महात्मा गांधी अस्पताल में सात मंजिला नया मिनी हॉस्पीटल (सुपर वार्ड) बनेगा, साथ ही मेडिकल कॉलेज के रेजीडेंट व इंटर्न चिकित्सकों के यहां ठहरने के लिए यहां दो श्रेणी के नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।