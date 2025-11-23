सावों के सीजन में होगा करोड़ों का व्यापार

शादी उद्योग से सैकड़ों तरह के कारोबार जुड़े हैं। कपड़ा बाजार में नई वैराइटी की बिक्री बढ़ी है। ज्वैलर्स के शोरूम में ग्राहक की संख्या दोगुनी हो गई है। हालांकि सोने व चांदी की लगातार कीमतें बढ़ने के कारण ज्वैलरी कम बजन की खरीद रहे हैं। हालांकि सभी का बजट तय है लेकिन अपने जरूरत के आधार पर ही सोना खरीद रहे है। बर्तन व कैटरिंग का व्यापार चरम पर चल रहा है। ग्राहकों की खरीदारी से बाजारों में रौनक बनी हुई है। व्यापारी का कहना है कि आर्थिक सुस्ती के बाद यह सीजन व्यापार में नई ऊर्जा लेकर आया है।