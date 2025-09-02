श्राद्ध पक्ष में लगेंगे दो ग्रहण : 7 को चंद्र ग्रहण, 21 को सूर्य ग्रहण

पंडित अशोक व्यास ने 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण रात 9.57 बजे प्रारंभ होकर रात 1.26 बजे तक चलेगा। उपच्छाया प्रवेश रात्रि 8.57 पर होगा। इसका सूतक काल दोपहर 12.50 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। सूतक काल में पूजा-पाठ व शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। इसलिए पूर्णिमा को श्राद्ध को धूप लगाने वाले सूतक काल आरंभ होने के पहले लगाएंगे। चंद्र ग्रहण के बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो न्यूजीलैंड, पैसिफिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत में यह दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं रहेगा।