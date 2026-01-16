तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: भीलवाड़ा में 31 केंद्रों पर 36 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

Third grade teacher recruitment: 36,000 candidates will appear for the exam at 31 centres in Bhilwara.
भीलवाड़ा जिले में शिक्षक बनने की राह देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। आगामी 17 से 20 जनवरी तक जिले के 31 सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस परीक्षा उत्सव में कुल 36 हजार 146 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे।
परीक्षा के पहले दिन यानी 17 जनवरी को केवल एक पारी में परीक्षा होगी। इसके बाद अगले तीन दिनों तक परीक्षा दो-दो पारियों में संचालित की जाएंगी। प्रथम पारी सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक तथा द्वितीय पारी दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक।
इस बार जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने केंद्रों के चयन में बदलाव किया है। वर्तमान में कॉलेजों और सीबीएसई स्कूलों में अन्य परीक्षाएं संचालित होने के कारण उन्हें सेंटर नहीं बनाया गया है। जिले में कुल 31 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 21 सरकारी और 9 निजी विद्यालय शामिल हैं।
परीक्षा में भीलवाड़ा सहित पड़ोसी जिलों के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इसमें भीलवाड़ा के 25,143 परीक्षार्थी। चित्तौड़गढ़ के 10,020 परीक्षार्थी, ब्यावर के 733 परीक्षार्थी तथा राजसमंद से 250 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
परीक्षार्थियों की राह आसान करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने कमर कस ली है। भीलवाड़ा डिपो के यातायात प्रबंधक के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। विशेषकर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर यात्रियों के दबाव को देखते हुए हर आधे घंटे में बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
