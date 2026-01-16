तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: भीलवाड़ा में 31 केंद्रों पर 36 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

परीक्षार्थियों की राह आसान करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने कमर कस ली है। भीलवाड़ा डिपो के यातायात प्रबंधक के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। विशेषकर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर यात्रियों के दबाव को देखते हुए हर आधे घंटे में बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।