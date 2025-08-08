स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश की तृतीय सूची जारी

सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश प्रक्रिया 11 अगस्त से प्रारंभ होगी। प्राचार्य डॉ. सावन कुमार जांगिड़ ने बताया कि महाविद्यालय में संस्कृत, दर्शनशास्त्र, गृह विज्ञान एवं भूगोल विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित होती हैं। जो भी छात्राएं इन विषयों में स्नातकोत्तर करने की इच्छुक हैं वे 11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। अंतिम वरीयता एवं प्रतीक्षा सूचियां का प्रकाशन 27 अगस्त को होगा। छात्राएं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। इसकी अंतिम तिथी 22 अगस्त है।