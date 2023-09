यह चोरी नहीं, हाईटेक खतरे का है संकेत

भीलवाड़ाPublished: Sep 22, 2023 06:08:11 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

This is not theft, it is a sign of high-tech danger. राजस्थान में सूने मकान से तीन करोड़ का माल समेटने की वारदात का खुलासा हो गया है, लेकिन वारदात को अंजाम देने के तरीके ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। चोरों ने यह वारदात गूगल से लोकेशन लेकर एवं लेजर से घर की रैकी कर अंजाम दी है।

यह चोरी नहीं, हाईटेक खतरे का है संकेत

राजस्थान में सूने मकान से तीन करोड़ का माल समेटने की वारदात का खुलासा हो गया है, लेकिन वारदात को अंजाम देने के तरीके ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। चोरों ने यह वारदात गूगल से लोकेशन लेकर एवं लेजर से घर की रैकी कर अंजाम दी है।