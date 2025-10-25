तीन साल बाद भी धरातल से दूर ई-रूपी योजना

राज्य सरकार की नॉन कैश बेनिफिट योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से घोषित ई-रूपी योजना अब भी धरातल पर नहीं उतर सकी है। साइकिल, स्कूटी व कृषि उपकरण सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी। लेकिन तीन साल बीतने के बाद भी योजना लागू नहीं हो पाई। पहले इसे एक साल के लिए स्थगित किया गया और फिर सरकार बदलते ही यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। नतीजतन, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का सपना अब भी अधर में है।