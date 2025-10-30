राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी, 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगी परीक्षा

Time table of state level common half yearly examinations released
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय बीकानेर की ओर से सत्र 2025-26 की राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निदेशक एवं समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षाएं 20 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा दो पारियों में होगी। प्रथम पारी सुबह 9:30 से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पारी दोपहर 1:15 से शाम 4:30 बजे तक होगी।
सभी विद्यालयों में एक समान परीक्षा
राज्य स्तरीय समान परीक्षा कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी, अर्धसरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एक समान प्रश्न पत्र से परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन विषयों का उल्लेख परीक्षा कार्यक्रम में नहीं किया गया है, उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान अपने स्तर पर करेंगे।
प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के सख्त निर्देश
निदेशक जाट ने कहा कि प्रश्न पत्रों से जुड़ी किसी भी जानकारी या गतिविधि के सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्र किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में नहीं रखे जाएंगे। निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्र संबंधित यूसीईईओ या पीईईओ के पास रहेंगे। प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी कारणवश प्रश्न पत्र पीईईओ या यूसीईईओ विद्यालयों में रखे जाते हैं, तो वहां 24 घंटे निगरानी के लिए कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
उड़न दस्ते करेंगे निरीक्षण
अर्द्धवार्षिक परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य की ओर से उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे।
आरक्षित प्रश्न पत्रों की व्यवस्था भी तय
जिला और ब्लॉक स्तर पर आरक्षित प्रश्न पत्रों की व्यवस्था की जाएगी। इन आरक्षित प्रश्न पत्रों को भी संबंधित पुलिस थानों में गोपनीय रूप से रखवाया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया जिला कलक्टर के निर्देशानुसार संपन्न की जाएगी। जाट ने निर्देश दिए कि गोपनीयता बनाए रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी। परीक्षा अवधि में यदि किसी दिन अवकाश घोषित किया जाता है तो उस दिन की परीक्षा परीक्षा समाप्ति के बाद के पहले कार्य दिवस पर आयोजित की जाएगी।
कक्षा 11 के जीवन कौशल विषय की अर्द्धवार्षिक परीक्षा नहीं
कक्षा 11 में जीवन कौशल विषय की अर्द्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। इस विषय के 30 अंक सतत मूल्यांकन, 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य, तथा 40 अंक वार्षिक परीक्षा के आधार पर निर्धारित है।
