राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी, 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगी परीक्षा

निदेशक जाट ने कहा कि प्रश्न पत्रों से जुड़ी किसी भी जानकारी या गतिविधि के सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्र किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में नहीं रखे जाएंगे। निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्र संबंधित यूसीईईओ या पीईईओ के पास रहेंगे। प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी कारणवश प्रश्न पत्र पीईईओ या यूसीईईओ विद्यालयों में रखे जाते हैं, तो वहां 24 घंटे निगरानी के लिए कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी।