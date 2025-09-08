स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन

एमएलवी कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध व सेमेस्टर प्रथम में प्रवेश आवेदन के लिए सोमवार अंतिम दिन है। प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ओर से प्रवेश से संबंधित जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के संबद्ध विभिन्न विषयों में प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का सोमवार को अंतिम दिन है। अंतिम वरीयता एवं प्रतीक्षा सूचियों का विषयवार प्रकाशन 12 सितंबर को होगा। इसके बाद अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवा सकेंगे। अभ्यर्थी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।