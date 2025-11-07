बेहतर नतीजों के लिए गुरुजी की 11 से 15 तक ट्रेनिंग

दो दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं उन विद्यालयों में आयोजित होंगी, जहां आईसीटी लैब और स्मार्ट टीवी की सुविधा उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों, सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली से जोड़ना है। कार्यशाला के प्रथम दिवस में कक्षा 1 से 5 तक के हिंदी और गणित विषय के शिक्षक (लेवल-1) तथा कक्षा 3 से 8 तक हिंदी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भाग लेंगे। इन शिक्षकों के लिए एफएलएन (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी) पर आधारित आमुखीकरण सत्र आयोजित किया जाएगा।