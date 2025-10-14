Bhilwara: युवती के पेट से निकला 2KG वजनी और 3 फीट लंबा बालों का गुच्छा, बचपन से खा रही थी बाल, आंतों तक पहुंचे

युवती लंबे समय से पेट दर्द व उल्टी की शिकायत से परेशान थी। परिजन पहले युवती को लेकर दो निजी चिकित्सालयों में गए जहां ऑपरेशन का खर्च लगभग एक लाख रुपए बताया गया। इतनी बड़ी रकम जुटा पाने में असमर्थ होने पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर आए। यहां सर्जरी विभाग के डॉ. पवन बंसल ने युवती की जांच की और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भर्ती कर तत्काल ऑपरेशन की तैयारी शुरू की।