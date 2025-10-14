Bhilwara: युवती के पेट से निकला 2KG वजनी और 3 फीट लंबा बालों का गुच्छा, बचपन से खा रही थी बाल, आंतों तक पहुंचे

पेट से निकला बालों का गुच्छा (फोटो: पत्रिका)
भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के सर्जरी विभाग में चिकित्सकों ने एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। डॉक्टरों ने 20 वर्षीय एक युवती के पेट से लगभग दो किलोग्राम वजनी 3 फीट लंबा बालों का गुच्छा बाहर निकाला।
युवती लंबे समय से पेट दर्द व उल्टी की शिकायत से परेशान थी। परिजन पहले युवती को लेकर दो निजी चिकित्सालयों में गए जहां ऑपरेशन का खर्च लगभग एक लाख रुपए बताया गया। इतनी बड़ी रकम जुटा पाने में असमर्थ होने पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर आए। यहां सर्जरी विभाग के डॉ. पवन बंसल ने युवती की जांच की और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भर्ती कर तत्काल ऑपरेशन की तैयारी शुरू की।
डॉक्टरों ने बताया कि युवती को बाल खाने की आदत थी, जिसका परिणाम था कि यह बालों का गुच्छा धीरे-धीरे पेट में जमा होता चला गया और आंतों तक फैल गया था।
इस गुच्छे को चिकित्सीय भाषा में ट्राइकोबेज़ोआर कहा जाता है, जो एक दुर्लभ स्थिति है। इतने बड़े आकार का ट्राइकोबेज़ोआर जानलेवा साबित हो सकता था। डॉ. बंसल ने इस चुनौतीपूर्ण केस को ’रेपुनजेल सिंड्रोम’ की तरह बताया, जहां बालों का गुच्छा पेट से आगे बढ़कर आंतों में फंस जाता है।
सर्जरी टीम ने काफी मेहनत से निकाला गुच्छा: डॉ. पवन बंसल के नेतृत्व में सर्जरी विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इस गुच्छे को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। ऑपरेशन के बाद युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है और सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉ. बंसल की टीम में डॉ. उत्तम प्रकाश दरगढ़, डॉ. अमिता मालू, गौरव सारस्वत और अन्य नर्सिंग स्टाफ शामिल थे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग