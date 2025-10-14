जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अचानक बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में SMS अस्पताल रेफर

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब सांसद कोटपूतली के भोनावास गांव में शहीद अग्निवीर जवान भीम सिंह शेखावत की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। अंतिम संस्कार के दौरान पुष्प चक्र अर्पित करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे अचेत हो गए।
मौके पर मौजूद लोगों, पुलिस प्रशासन और सांसद की टीम ने तत्काल उन्हें नजदीकी पावटा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल रेफर कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि शहीद भीम सिंह की पार्थिव देह मंगलवार सुबह उत्तराखंड से उनके पैतृक गांव भोनावास पहुंची थी। सांसद राव राजेंद्र सिंह शहीद को श्रद्धांजलि देने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। सांसद की तबीयत बिगड़ने से मौके पर हड़कंप मच गया।
SMS अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति की गहन जांच कर रही है। अभी तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
