जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अचानक बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में SMS अस्पताल रेफर

Rajasthan News: जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब सांसद कोटपूतली के भोनावास गांव में शहीद अग्निवीर जवान भीम सिंह शेखावत की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। अंतिम संस्कार के दौरान पुष्प चक्र अर्पित करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे अचेत हो गए।