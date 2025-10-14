Rajasthan: दिवाली से पहले इस जिले को बड़ा तोहफा, रिंग रोड के लिए मिला 250 करोड़ का बजट

पिछले चार साल से लगातार इस प्रोजेक्ट की घोषणा हो रही थी। लेकिन वित्तिय स्वीकृति की वजह से प्रोजेक्ट अटका हुआ था। इस प्रोजेक्ट के तहत नए बाईपास में दो रेलवे ओवरब्रिज भी बनेंगे। अगले चरण में रिंग रोड के दूसरे चरण की सौगात मिलने की आस भी जग गई है। योजना के अगले चरण में जयपुर रोड को भी पिपराली बाईपास होते हुए नवलगढ़ रोड से जोड़ा जाएगा। एक्सपर्ट के अनुसार बीकानेर बाईपास पर भढ़ाडर से नए बाईपास के शुरू होने की संभावना है।