Rajasthan: दिवाली से पहले इस जिले को बड़ा तोहफा, रिंग रोड के लिए मिला 250 करोड़ का बजट

Rajasthan News: सीकर शहरवासियों के लिए राहतभरी खबर है। शिक्षानगरी में बढ़ती जाम की समस्या के समाधान के लिए अब सरकार ने रिंग रोड के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है।

2 min read

सीकर

image

Nirmal Pareek

Oct 14, 2025

Sikar Ring Road

फोटो- मेटा AI

Rajasthan News: सीकर शहरवासियों के लिए राहतभरी खबर है। शिक्षानगरी में बढ़ती जाम की समस्या के समाधान के लिए अब सरकार ने रिंग रोड के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। सरकार ने फतेहपुर रोड से नवलगढ़ रोड तक बनने वाले साढ़े छह किलोमीटर फोरलेन बाईपास के लिए 250 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। सोमवार को वित्त विभाग ने इस प्रोजेक्ट की वित्तिय स्वीकृति जारी कर दी है।

पिछले चार साल से लगातार इस प्रोजेक्ट की घोषणा हो रही थी। लेकिन वित्तिय स्वीकृति की वजह से प्रोजेक्ट अटका हुआ था। इस प्रोजेक्ट के तहत नए बाईपास में दो रेलवे ओवरब्रिज भी बनेंगे। अगले चरण में रिंग रोड के दूसरे चरण की सौगात मिलने की आस भी जग गई है। योजना के अगले चरण में जयपुर रोड को भी पिपराली बाईपास होते हुए नवलगढ़ रोड से जोड़ा जाएगा। एक्सपर्ट के अनुसार बीकानेर बाईपास पर भढ़ाडर से नए बाईपास के शुरू होने की संभावना है।

बाइपास से अब सीधे जा सकेंगे नवलगढ़ रोड

शिक्षानगरी में लगातार यातायात का दवाब बढ़ रहा है। बीकानेर बाईपास से नवलगढ़ रोड जाने के लिए लोगों को शहर में होकर गुजरना पड़ता है। नया बाईपास तैयार होने के बाद लोग सीधे बाईपास होकर ही नवलगढ़ रोड पहुंच सकेंगे। इससे शिक्षानगरी के भीतरी इलाके में जाम की समस्या कम हो सकेगी।

दोनों बाइपास पर जाम की बढ़ रही समस्या

शहर के बाईपास इलाके में लगातार कॉलोनियों की बसावट होने से दोनों बाईपास पर लगातार जाम की समस्या बढ़ रही है। कई बार तो दोनों बाईपास पर वाहनों का ओवरटेक करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए शहरवासियों की ओर से लंबे समय से शिक्षानगरी में नई रिंग रोड बनाने की मांग की जा रही थी।

अब बाहरी क्षेत्रों में आबादी विस्तार भी

नगर परिषद के क्षेत्र का दायरा पिछले दिनों ही स्वायत्त शासन विभाग ने बढ़ा दिया था। वहीं यूआइटी सीमा में भी नए गांव शामिल हो चुके है। अब नए बाईपास और बनने से इन क्षेत्रों में शहरी सीमा के हिसाब से आबादी विस्तार होने की आस जग गई है।

Updated on:

14 Oct 2025 12:30 pm

Published on:

14 Oct 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: दिवाली से पहले इस जिले को बड़ा तोहफा, रिंग रोड के लिए मिला 250 करोड़ का बजट

