सच्चा सुकून भीतर, सरल स्वभाव ही शांति की असली चाबी: मुनि आदित्यसागर

ट्रस्ट सचिव अजय बाकलीवाल ने बताया कि मुनि संघ का प्रवास कार्यक्रम अब नए पड़ाव की ओर है। बुधवार सुबह धर्मसभा में 17 से 19 जनवरी तक होने वाले भक्तामर विधान के लिए पात्रों का चयन किया जाएगा। वही बुधवार शाम 4 बजे मुनि संघ का आरके कॉलोनी जैन मंदिर से तिलक नगर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार होगा। गुरुवार को मुनि संघ के सानिध्य में मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान को वेदी में विराजमान करने के विशेष अनुष्ठान होंगे।