14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

सच्चा सुकून भीतर, सरल स्वभाव ही शांति की असली चाबी: मुनि आदित्यसागर

मुनि ने बताए जीवन के 15 सूत्र, कहा, जिद छोडें, निर्भय होकर लक्ष्य की ओर बढ़ें

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 14, 2026

True peace lies within, simple nature is the real key to peace: Muni Adityasagar

True peace lies within, simple nature is the real key to peace: Muni Adityasagar

दिगंबर मुनि आदित्यसागर ने कहा कि हर व्यक्ति सुख और शांति की तलाश में भटक रहा है, लेकिन सच्चा सुकून बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निहित है। भगवान और गुरु तो केवल उस आंतरिक शांति को जाग्रत करने की चाबी मात्र हैं। मुनि मंगलवार को तरणताल परिसर में आयोजित धर्मसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुनि ने जीवन में शांति के लिए आवश्यक 15 सूत्रों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरल स्वभाव ही शांति का मूल आधार है। जो व्यक्ति सरल होता है, वह हर परिस्थिति में आनंद का अनुभव करता है। इसके विपरीत, जिद्दी स्वभाव व्यक्ति को अशांति की ओर ले जाता है। जिद के कारण ही जीवन में मायाचार और अन्य दोष प्रवेश कर जाते हैं, जो पतन का कारण बनते हैं।

तिलक नगर के लिए आज होगा मंगल विहार

ट्रस्ट सचिव अजय बाकलीवाल ने बताया कि मुनि संघ का प्रवास कार्यक्रम अब नए पड़ाव की ओर है। बुधवार सुबह धर्मसभा में 17 से 19 जनवरी तक होने वाले भक्तामर विधान के लिए पात्रों का चयन किया जाएगा। वही बुधवार शाम 4 बजे मुनि संघ का आरके कॉलोनी जैन मंदिर से तिलक नगर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार होगा। गुरुवार को मुनि संघ के सानिध्य में मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान को वेदी में विराजमान करने के विशेष अनुष्ठान होंगे।

पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट

ट्रस्ट अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि सुबह की सभा में प्रसन्नसागर भक्त परिवार के चैनसुख व मनोज कुमार अजमेरा ने मुनि आदित्य सागर महाराज के पाद प्रक्षालन किया। वहीं, इंदौर निवासी विपुल बड़जात्या ने शास्त्र भेंट कर सायंकालीन आरती की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सच्चा सुकून भीतर, सरल स्वभाव ही शांति की असली चाबी: मुनि आदित्यसागर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा का ‘सोना’ विदेश में चमक रहा, जिले में उद्योग को सरकारी ‘खाद-पानी’ का इंतजार

Bhilwara's 'gold' shines abroad, industry in the district awaits government 'fertilizer and water'
भीलवाड़ा

नहीं चलेगी खानापूर्ति: सरकारी स्कूलों में अब ‘सरप्राइज विजिट’ नहीं, 3 घंटे रुककर परखनी होगी पढ़ाई की गुणवत्ता

No more surprise visits to government schools; three-hour stays to assess the quality of education
भीलवाड़ा

निर्वाचन आयोग के डंडे के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर, तबादला सूचियों पर लगी रोक

Education department on the back foot after Election Commission's crackdown, transfer lists put on hold
भीलवाड़ा

शिक्षा सत्र के कैलेंडर में बड़ा बदलाव: 27 व 28 जनवरी में होंगे थर्ड टेस्ट

Major change in academic session calendar: Third test will be held on January 27 and 28
भीलवाड़ा

निर्वाचन आयोग के डंडे के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर, तबादला सूचियों पर लगी रोक

Education department on the back foot after Election Commission's crackdown, transfer lists put on hold
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.