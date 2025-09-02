Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

ट्रंप के टैरिफ से रॉकेट बने सोना-चांदी…ऑल टाइम हाई पर पहुंची कीमत

- डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, अमरीका के ट्रेड टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता से बढ़ी चमक - सर्राफा व्यापारियों का अनुमान धनतेरस तक सोना 1.25 लाख व चांदी 1.50 लाख तक पहुंच सकती

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 02, 2025

Trump's tariffs caused gold and silver to rocket...prices reached all-time high
Trump's tariffs caused gold and silver to rocket...prices reached all-time high

सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन सोमवार को जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। सर्राफा बाजारों में सोना 900 रुपए उछलकर 1,07,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया जबकि चांदी टंच 2,900 रुपए की छलांग लगाकर 1,26,600 रुपए प्रति किलो बोली गई। निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ने, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और अमरीका की ओर से भारत पर लगाए गए ट्रेड टैरिफ को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है।

इसलिए बढ़ रहे दाम

अमरीका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें घटाने की संभावना। वैश्विक अस्थिरता से निवेशकों का झुकाव सोना-चांदी की ओर। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि टैरिफ और रुपए की कमजोरी के कारण वैश्विक अनिश्चितता बनी है। इस हफ्ते सोना-चांदी की कीमतों में तेजी और उतार-चढ़ाव दोनों बने रहेंगे।

विश्व में अस्थिरता का माहौल

सर्राफा व्यापारी विकास समदानी ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, अन्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता और अमरीका की आर्थिक नीतियों के कारण स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने अनुमान जताया कि धनतेरस तक सोना 1.25 लाख रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी 1.50 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। समदानी ने बताया कि पिछले चार माह में सोना 14.50 प्रतिशत और चांदी 23 प्रतिशत तक चढ़ी है। 1 अप्रेल को सोना 94,000 रुपए प्रति दस ग्राम था, जो 1 सितंबर को 1,07,600 रुपए पहुंच गया। यानी निवेशकों को 13,600 रुपए का रिटर्न मिला। इसी तरह, चांदी 1 अप्रेल को 1,03,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 1,26,600 रुपए हो गई। यानी 23,600 रुपए का रिटर्न मिला।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 10:35 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / ट्रंप के टैरिफ से रॉकेट बने सोना-चांदी…ऑल टाइम हाई पर पहुंची कीमत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट