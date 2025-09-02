ट्रंप के टैरिफ से रॉकेट बने सोना-चांदी…ऑल टाइम हाई पर पहुंची कीमत

सर्राफा व्यापारी विकास समदानी ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, अन्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता और अमरीका की आर्थिक नीतियों के कारण स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने अनुमान जताया कि धनतेरस तक सोना 1.25 लाख रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी 1.50 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। समदानी ने बताया कि पिछले चार माह में सोना 14.50 प्रतिशत और चांदी 23 प्रतिशत तक चढ़ी है। 1 अप्रेल को सोना 94,000 रुपए प्रति दस ग्राम था, जो 1 सितंबर को 1,07,600 रुपए पहुंच गया। यानी निवेशकों को 13,600 रुपए का रिटर्न मिला। इसी तरह, चांदी 1 अप्रेल को 1,03,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 1,26,600 रुपए हो गई। यानी 23,600 रुपए का रिटर्न मिला।