ट्रंप के टैरिफ से रॉकेट बने सोना-चांदी…ऑल टाइम हाई पर पहुंची कीमत

सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन सोमवार को जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। सर्राफा बाजारों में सोना 900 रुपए उछलकर 1,07,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया जबकि चांदी टंच 2,900 रुपए की छलांग लगाकर 1,26,600 रुपए प्रति किलो बोली गई। निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ने, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और अमरीका की ओर से भारत पर लगाए गए ट्रेड टैरिफ को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है।
इसलिए बढ़ रहे दाम
अमरीका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें घटाने की संभावना। वैश्विक अस्थिरता से निवेशकों का झुकाव सोना-चांदी की ओर। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि टैरिफ और रुपए की कमजोरी के कारण वैश्विक अनिश्चितता बनी है। इस हफ्ते सोना-चांदी की कीमतों में तेजी और उतार-चढ़ाव दोनों बने रहेंगे।
विश्व में अस्थिरता का माहौल
सर्राफा व्यापारी विकास समदानी ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, अन्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता और अमरीका की आर्थिक नीतियों के कारण स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने अनुमान जताया कि धनतेरस तक सोना 1.25 लाख रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी 1.50 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। समदानी ने बताया कि पिछले चार माह में सोना 14.50 प्रतिशत और चांदी 23 प्रतिशत तक चढ़ी है। 1 अप्रेल को सोना 94,000 रुपए प्रति दस ग्राम था, जो 1 सितंबर को 1,07,600 रुपए पहुंच गया। यानी निवेशकों को 13,600 रुपए का रिटर्न मिला। इसी तरह, चांदी 1 अप्रेल को 1,03,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 1,26,600 रुपए हो गई। यानी 23,600 रुपए का रिटर्न मिला।