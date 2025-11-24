दो गूट जिंदगी की: नौनिहालों को पिलाई जीवनरक्षक खुराक

पोलियो की दो बूंदे न सिर्फ किसी बच्चे को जीवन भर के लिए सुरक्षित करती है, बल्कि यह एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की नीव भी है। यह विचार यूनेस्को एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली ने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत अजमेर चौराहे स्थित पोलियो बूथ के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किए। विधायक अशोक कोठारी, लक्ष्मीनारायण डाड, जिला यूनेस्को के पूर्व अध्यक्ष चेतन मानसिंहका, देवेंद्र सिंह नाथावत, बाल गोविंद व्यास उपस्थित थे। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति ने 10 बूथों को गोद लिया। उद्घाटन कपड़ा व्यवसायी जय कुमार अग्रवाल ने किया। समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि इस अवसर पर सुभाष गर्ग, कैलाश पांड्या आदि उपस्थित थे। कोली समाज विकास ट्रस्ट ,भीलवाड़ा को वीरांगना झलकारी बाई सर्कल पर 500 बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। सचिव मुरलीधर लोरवाडिया ने बताया कि वीरांगना झलकारी बाई कोली के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवराम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अभिनव निर्वाण व सुमन कृष्णा का सम्मान किया।