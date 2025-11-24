दो गूट जिंदगी की: नौनिहालों को पिलाई जीवनरक्षक खुराक

Two guts of life: Life-saving doses given to infants
उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान के तहत जिलेभर में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के नौनिहालों को पोलियोरोधी जीवनरक्षक खुराक पिलाकर स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो उन्मूलन की दिशा में रविवार को महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने बूथों पर और घर-घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को चिकित्सा विभाग की टीम सोमवार व मंगलवार को घर-घर सर्वे के दौरान दवा पिलाई जाएगी। सीएमएचओ डॉ. रामकेश गुर्जर ने सूचना केन्द्र चौराहे पर रोटरी क्लब की ओर से संचालित बूथ, राजेन्द्र मार्ग स्कूल में संचालित बूथ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भादू, सीएचसी बागोर समेत भावलास का खेड़ा व बागोर में पोलियो बूथों का निरीक्षण किया।
यूनेस्को एसोसिएशन ने लगाया बूथ
पोलियो की दो बूंदे न सिर्फ किसी बच्चे को जीवन भर के लिए सुरक्षित करती है, बल्कि यह एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की नीव भी है। यह विचार यूनेस्को एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली ने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत अजमेर चौराहे स्थित पोलियो बूथ के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किए। विधायक अशोक कोठारी, लक्ष्मीनारायण डाड, जिला यूनेस्को के पूर्व अध्यक्ष चेतन मानसिंहका, देवेंद्र सिंह नाथावत, बाल गोविंद व्यास उपस्थित थे। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति ने 10 बूथों को गोद लिया। उद्घाटन कपड़ा व्यवसायी जय कुमार अग्रवाल ने किया। समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि इस अवसर पर सुभाष गर्ग, कैलाश पांड्या आदि उपस्थित थे। कोली समाज विकास ट्रस्ट ,भीलवाड़ा को वीरांगना झलकारी बाई सर्कल पर 500 बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। सचिव मुरलीधर लोरवाडिया ने बताया कि वीरांगना झलकारी बाई कोली के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवराम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अभिनव निर्वाण व सुमन कृष्णा का सम्मान किया।
भाविप सुभाष का भी रहा सहयोग
भारत विकास परिषद नेताजी सुभाष शाखा ने आजाद चौक में पल्स पोलियो कैंप लगाया। शाखा अध्यक्ष पंकज लोहिया ने बताया कि शिविर में 140 बच्चों को दवा पिलाई गई। रोटरी क्लब ने सूचना केंद्र और प्रताप टॉकीज पर पोलियो बूथ पर बच्चों को दवा पिलाई। सिखवाल एकता मंच संस्थान एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रेलवे स्टेशन स्थित ट्रांजिट बूथ पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष नानू राम शर्मा के नेतृत्व में सत्यदेव व्यास, अनिल शर्मा, कैलाश तिवारी, प्रदीप व्यास, बालकिशन शर्मा, नर्सिंग स्टाफ ने रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली सभी ट्रेनों के भीतर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई।
हैप्पीनेस ने काशीपुरी डिस्पेंसरी में पिलाई दवा
महावीर इंटरनेशनल हैप्पीनेस अध्यक्ष ममता शर्मा ने बताया कि विधायक अशोक कोठारी, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, महावीर इंटरनेशनल जॉन सचिव पुष्पा मेहता, लायंस क्लब रूबी अध्यक्ष मधु काबरा मौजूदगी में काशीपुरी डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके बाद अहिंसा भवन पोलियो बूथ पर सेवा दी गई।
शास्त्रीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिखा उत्साह
वार्ड 42 न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पल्स पोलियो अभियान के तहत वार्ड पार्षद रोमा लखवानी ने पांच वर्ष तक के बच्चों नविका पेमावत, अनिता हेड़ा को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर शुरुआत की। समाजसेवी किशोर लखवानी ने बताया की कार्यक्रम में डॉ. अनिरुद्ध शर्मा, गोलीदेवी शर्मा, वार्ड जमादार संतोष गुसर, गोपीलाल पेमावत, अनिल मेनारिया, जगदीश चन्द्र हेड़ा मौजूद रहे।
