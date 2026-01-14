भीलवाड़ा में दो स्थानीय अवकाश घोषित, कलक्टर ने जारी किए आदेश

भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए जिले में स्थानीय अवकाशों की घोषणा कर दी है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कलक्टर के आदेश के अनुसार जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। इनमें 11 मार्च को शीतला अष्टमी तथा 22 सितम्बर 2026 को जलझूलनी एकादशी (मेला) का अवकाश रहेगा। इन दो दिन की छुट्टियों की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षण संस्थानों को साल भर के अपने कार्यक्रमों की योजना बनाने में आसानी होगी। विशेष रूप से जलझूलनी एकादशी के अवसर पर जिले में भरने वाले मेलों और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।