दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो की मौत,

जानकारी के अनुसार खेड़लिया निवासी कालू 18 पुत्र रामलाल प्रजापत अपने साथी मुकेश 35 पुत्र सत्यनारायण माली के साथ भीलवाड़ा आ रहा था। वे पुलिस लाइन क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में डीजे संचालन के लिए गांव से बाइक पर निकले थे। शाम करीब छह बजे जब वे बांसा का खेड़ा चौराहे के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक अन्य बाइक ने तेज रफ्तार में उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दूसरी बाइक पर एक युवक के साथ एक महिला भी सवार थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क से हटाया। इसी बीच एंबुलेंस भी पहुंच गई। एंबुलेंस ने सभी को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने मुकेश माली तथा दूसरी बाइक के चालक को मृत घोषित कर दिया। कालूराम और महिला को गंभीर हालत में भर्ती किया गया है। महिला और मृत चालक की पहचान देर रात तक नहीं हो सकी। हादसे के बाद चौराहे पर जाम जैसी स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस चौराहे पर आए दिन तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सड़क किनारे पर्याप्त चेतावनी बोर्ड और स्पीड ब्रेकर नहीं होने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। पुलिस बुधवार को दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपेगी। दूसरी बाइक सवार महिला की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।