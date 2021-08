विवादों का न्यास पर यूडीएच ने मांगी रिपोर्ट

UDH seeks report on trust disputes नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) ने नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में गड़बडिय़ों को लेकर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रसंज्ञान लेते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। UDH seeks report on trust disputes

भीलवाड़ा। नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) ने नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में गड़बडिय़ों को लेकर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रसंज्ञान लेते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

राजस्थान पत्रिका ने 27 अगस्त 21 को ' विवादों का न्यासÓ व 23 अगस्त 2021 को 'निजी कॉलोनी पर मेहरबानीÓ शीर्षक समाचार प्रकाशित कर न्यास में निर्माण कार्य व कामकाज में हो रही गड़बडिय़ों का खुलासा किया था। इसे नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने गंभीरता से लिया।

उनके निर्देश पर शुक्रवार को नगर विकास न्यास से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। न्यास सचिव अजय कुमार आर्य ने बताया कि न्यास से जुड़े से समस्त प्रकरणों के संदर्भ में यूडीएच को जल्द रिपोर्ट भेजी जाएगी।