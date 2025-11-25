यूआइटी: न्यू भीलवाड़ा योजना निरस्त, 15 दिवस में बनानी होगी नई योजना

भूखंड आवंटन लॉटरी से विवादों में घिरे नगर विकास न्यास को राज्य सरकार ने सोमवार को बड़ा झटका दिया। सरकार ने न्यास की प्रस्तावित न्यू भीलवाड़ा योजना (प्लान ई-2) निरस्त कर दी। आदेश में ई-2 निरस्तीकरण के साथ कई निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए यूआइटी सचिव को नए सिरे से एक पखवाड़ में योजना का प्रारूप बनाकर भिजवाने के आदेश दिए। दूसरी तरफ भूखंड आवंटन लॉटरी भी अभी राजस्थान हाइकोर्ट को अंतरिम स्टे होने से आवंटन प्रक्रिया रुकी है।