बीए परीक्षा में विश्वविद्यालय की लापरवाही उजागर, गलत प्रश्नपत्र बांटे, छात्रों में रोष

छात्रों ने बताया कि जो पेपर बुधवार को होना था, उसकी जगह 11 नवंबर को प्रस्तावित विषय का प्रश्नपत्र दे दिया गया। इस कारण छात्रों को सिलेबस से बाहर के प्रश्नों का सामना करना पड़ा। छात्रों का कहना है कि यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उधर भीलवाड़ा एमएलवी कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के वीसी को कर दी थी। उन्होंने भी इस गलती को स्वीकार करते हुए छात्र हित में निर्णय करने की बात कही है।