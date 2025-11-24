शिक्षकों के बिना अपग्रेड स्कूल, स्कूलों को क्रमोन्नत कर भूली सरकार

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावों के बीच सरकार स्कूलों को क्रमोन्नत कर भूल गई है। गत वर्षों में बड़ी संख्या में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड तो किया, लेकिन आज भी अधिकांश में शिक्षकों के पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। न बुनियादी सुविधाएं विकसित की गईं और न ही विषयवार शिक्षकों को लगाया गया, ऐसे में पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों में पिछले साल क्रमोन्नत हुए दर्जनों विद्यालयों में अब तक व्याख्याताओं और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के पदों की प्रशासनिक मंजूरी लंबित है। हिंदी और अंग्रेजी जैसे अनिवार्य विषयों में तो हालात और गंभीर हैं। कक्षाएं हैं, विद्यार्थी हैं, पर पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है।