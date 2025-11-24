Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

शिक्षकों के बिना अपग्रेड स्कूल, स्कूलों को क्रमोन्नत कर भूली सरकार

- पद स्वीकृति नहीं, शिक्षण व्यवस्था बेपटरी

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 24, 2025

Upgrading schools without teachers, the government forgot to upgrade schools

Upgrading schools without teachers, the government forgot to upgrade schools

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावों के बीच सरकार स्कूलों को क्रमोन्नत कर भूल गई है। गत वर्षों में बड़ी संख्या में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड तो किया, लेकिन आज भी अधिकांश में शिक्षकों के पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। न बुनियादी सुविधाएं विकसित की गईं और न ही विषयवार शिक्षकों को लगाया गया, ऐसे में पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों में पिछले साल क्रमोन्नत हुए दर्जनों विद्यालयों में अब तक व्याख्याताओं और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के पदों की प्रशासनिक मंजूरी लंबित है। हिंदी और अंग्रेजी जैसे अनिवार्य विषयों में तो हालात और गंभीर हैं। कक्षाएं हैं, विद्यार्थी हैं, पर पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है।

बस बोर्ड बदला, व्यवस्था नहीं

विद्यालयों के नाम बोर्ड बदल दि, पर संसाधन और मानवबल वहीं के वहीं। विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड करने के बावजूद विषयवार शिक्षकों के पद स्वीकृत नहीं है। प्रयोगशाला व पुस्तकालय जैसी मूलभूत सुविधाएं अधूरी है। पढ़ाई बाधित, परीक्षा परिणामों पर असर पड़ेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मात्र स्कूलों का दर्जा बढ़ाने से विद्यार्थियों का भला नहीं हो सकता। सरकारी दावों में और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। अधिकांश स्कूलों में अतिव्यस्त शिक्षक है। पीरियड समायोजन की मजबूरी व वैकल्पिक प्रबंधों पर निर्भरता है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह गया है।

क्रमोन्नत विद्यालयों में शीघ्र पद स्वीकृति जरूरी

सरकार ने बिना तैयारी के स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया। शिक्षकों के बिना सिर्फ नाम में बदलाव से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सरकार को तुरंत आवश्यक पद स्वीकृत कर विद्यालयों को संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए।

- नीरज शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शिक्षकों के बिना अपग्रेड स्कूल, स्कूलों को क्रमोन्नत कर भूली सरकार

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वाहन चालक भर्ती परीक्षा: कड़ी जांच के साथ सम्पन्न

Driver Recruitment Exam: Conducted with strict scrutiny
भीलवाड़ा

620 प्राचार्यों के तबादले, 8 को भीलवाड़ा से बाहर भेजा, 23 को अन्य जिलो से भीलवाड़ा लाए

620 principals transferred, 8 sent out of Bhilwara, 23 brought to Bhilwara from other districts
भीलवाड़ा

सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल: अब सरकारी दफ्तरों में होगी हेलमेट-सीट बेल्ट की अनिवार्य मॉनिटरिंग

Now, mandatory monitoring of helmets and seat belts will be done in government offices
भीलवाड़ा

दो गूट जिंदगी की: नौनिहालों को पिलाई जीवनरक्षक खुराक

Two guts of life: Life-saving doses given to infants
भीलवाड़ा

दिनभर धूप-छाव का खेल, पारे में मामूली इजाफे के बाद भी सर्दी का अहसास

A play of sun and shade throughout the day, a feeling of cold even after a slight rise in the mercury.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.