यूजर चार्ज पर मंडियों का हंगामा, तीसरे दिन भी बंद रही सभी मंडियां

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडियों में सरकार की ओर से लगाए गए 50 पैसे प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज के खिलाफ प्रदेशभर के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध में भीलवाड़ा समेत प्रदेश की 247 मंडियां लगातार तीसरे दिन भी बंद रही। व्यापार ठप होने से किसानों व उपभोक्ताओं दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही। व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा।
समर्थन के लिए सब बंद रखेंगे प्रतिष्ठान
मंडी व्यापारी संघ और बाजार किराणा एसोसिएशन की संयुक्त बैठक शुक्रवार को मंडी परिसर में हुई। इसमें तय किया कि आंदोलन को व्यापक समर्थन देने के लिए सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। व्यापारियों का कहना है कि यह यूजर टैक्स न केवल कारोबार पर अतिरिक्त बोझ है, बल्कि जनता पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाएगा। किराना व्यापारियों ने विधायक अशोक कोठारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से यूजर चार्ज समाप्त करने की मांग की। भीलवाड़ा मंडी सहित प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां शनिवार को भी बंद रखने की घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
आंदोलन की मुख्य बातें