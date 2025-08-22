Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

यूजर चार्ज पर मंडियों का हंगामा, तीसरे दिन भी बंद रही सभी मंडियां

- व्यापारी संघ व किराना एसोसिएशन का ऐलान, सरकार ने फैसला नहीं बदला तो होगा उग्र आंदोलन

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 22, 2025

Uproar in Mandis over user charges, all Mandis remained closed on the third day too
Uproar in Mandis over user charges, all Mandis remained closed on the third day too

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडियों में सरकार की ओर से लगाए गए 50 पैसे प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज के खिलाफ प्रदेशभर के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध में भीलवाड़ा समेत प्रदेश की 247 मंडियां लगातार तीसरे दिन भी बंद रही। व्यापार ठप होने से किसानों व उपभोक्ताओं दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही। व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा।

समर्थन के लिए सब बंद रखेंगे प्रतिष्ठान

मंडी व्यापारी संघ और बाजार किराणा एसोसिएशन की संयुक्त बैठक शुक्रवार को मंडी परिसर में हुई। इसमें तय किया कि आंदोलन को व्यापक समर्थन देने के लिए सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। व्यापारियों का कहना है कि यह यूजर टैक्स न केवल कारोबार पर अतिरिक्त बोझ है, बल्कि जनता पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाएगा। किराना व्यापारियों ने विधायक अशोक कोठारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से यूजर चार्ज समाप्त करने की मांग की। भीलवाड़ा मंडी सहित प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां शनिवार को भी बंद रखने की घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

आंदोलन की मुख्य बातें

  • - 50 पैसे प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज लागू
  • - 13 अगस्त से नियम लागू, 19 अगस्त से मंडियां बंद
  • - प्रदेश की 247 मंडियां तीसरे दिन भी बंद
  • - सरकार को चेतावनी, फैसला नहीं बदला तो उग्र आंदोलन
  • - किराना व्यापारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा

Published on:

22 Aug 2025 11:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / यूजर चार्ज पर मंडियों का हंगामा, तीसरे दिन भी बंद रही सभी मंडियां

