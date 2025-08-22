यूजर चार्ज पर मंडियों का हंगामा, तीसरे दिन भी बंद रही सभी मंडियां

मंडी व्यापारी संघ और बाजार किराणा एसोसिएशन की संयुक्त बैठक शुक्रवार को मंडी परिसर में हुई। इसमें तय किया कि आंदोलन को व्यापक समर्थन देने के लिए सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। व्यापारियों का कहना है कि यह यूजर टैक्स न केवल कारोबार पर अतिरिक्त बोझ है, बल्कि जनता पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाएगा। किराना व्यापारियों ने विधायक अशोक कोठारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से यूजर चार्ज समाप्त करने की मांग की। भीलवाड़ा मंडी सहित प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां शनिवार को भी बंद रखने की घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।