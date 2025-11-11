यूरिया व डीएपी कम्पनी टैगिंग के बिना नहीं दे रही खाद

उधर हमीरगढ़ में रविवार रात को आई खाद की रैक के साथ अन्य उत्पाद पर ही खाद दिया जा रहा है। अन्य उत्पाद न लेने पर अलग से सुविधा शुल्क लिया जा रहा है। उसके बिना कोई भी खाद नहीं दिया जा रहा है। बड़लियास के एक किसान ने बताया कि हमीरगढ़ में खाद लेने पर नैनो यूरिया व अन्य उत्पाद दे रहे हैं। विरोध करने पर खाद ही नहीं दे रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।