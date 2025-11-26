भीलवाड़ा पहुंचा यूरिया: रबी की फसल को मिलेगी संजीवनी

Urea reaches Bhilwara: Rabi crop will get lifeline
रबी सीजन के तहत सरसों सहित अन्य फसलों को हो रही यूरिया की सख्त जरूरत को देखते हुए भीलवाड़ा जिले के लिए बड़ी राहत की खबर है। उपनिदेशक उद्यान डॉ. शंकर सिंह राठौड़ ने बताया कि 45 हजार कट्टों से भरा यूरिया का एक रेक बुधवार को भीलवाड़ा पहुंचा है।
पारदर्शी वितरण के सख्त निर्देश
डॉ. राठौड़ ने बताया कि यह यूरिया जिले की समस्त पंचायत समितियों में लगभग 106 ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति में पहुंचाया जाएगा। वितरण के दौरान कृषि विभाग के कार्मिक, कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता न हो।
कार्रवाई की चेतावनी
वितरण के दौरान किसी भी समिति के व्यवस्थापक की ओर से अनियमितता किए जाने पर उसके खिलाफ आवश्यक और कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे भंडारण न करें, नैनो यूरिया अपनाएं। ताकि मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रह सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि हर 15-20 दिन बाद आवश्यकतानुसार इसी प्रकार यूरिया की आपूर्ति होती रहेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। किसानों को फसलों में संतुलित उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
यूरिया का विकल्प नैनो
यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया का स्प्रे कर फसलों में नाइट्रोजन की आपूर्ति की जा सकती है। डॉ. राठौड़ के अनुसार, नैनो यूरिया के स्प्रे से काफी अच्छे परिणाम आए हैं और इससे फसलों की उपज में वृद्धि पाई गई है। यह कदम राज्य सरकार की ओर से रबी सीजन में किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
