भीलवाड़ा पहुंचा यूरिया: रबी की फसल को मिलेगी संजीवनी

वितरण के दौरान किसी भी समिति के व्यवस्थापक की ओर से अनियमितता किए जाने पर उसके खिलाफ आवश्यक और कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे भंडारण न करें, नैनो यूरिया अपनाएं। ताकि मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रह सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि हर 15-20 दिन बाद आवश्यकतानुसार इसी प्रकार यूरिया की आपूर्ति होती रहेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। किसानों को फसलों में संतुलित उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी गई है।