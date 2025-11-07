वंदे मातरम से गूंजे सभी विद्यालयों और सरकारी कार्यालय

बंकिमचंद्र चटर्जी की ओर से 150 वर्ष पूर्व लिखे गए इस प्रेरणादायी गीत की स्मृति में शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रव्यापी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत विद्यालयों में प्रतियोगिताएं, वंदे मातरम् से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां और निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी।