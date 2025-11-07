वंदे मातरम से गूंजे सभी विद्यालयों और सरकारी कार्यालय

Vande Mataram resonated in all schools and government offices
प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल में शुक्रवार को एक नया रेकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। इस दिन बंकिमचंद्र चटर्जी के रचित राष्ट्रगीत ‘वंदेमातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक दिन, एक समय और एक साथ सामूहिक राष्ट्रगीत गायन आयोजित किया जाएगा।
सुबह 10:15 बजे गूंजेगा वंदे मातरम्
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश भेजे हैं। आदेशानुसार सुबह 10:15 बजे प्रदेश के सभी शिक्षा कार्यालयों और विद्यालयों में सामूहिक राष्ट्रगीत गायन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी आयोजन
बंकिमचंद्र चटर्जी की ओर से 150 वर्ष पूर्व लिखे गए इस प्रेरणादायी गीत की स्मृति में शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रव्यापी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत विद्यालयों में प्रतियोगिताएं, वंदे मातरम् से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां और निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी।
प्रार्थना में राष्ट्रगीत, समापन पर राष्ट्रगान
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगीत और कार्यालय समाप्ति के समय राष्ट्रगान का गायन किया जाए। पूर्व में विभाग ने ‘एक दिन, एक समय और एक साथ’ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित कर रिकॉर्ड बनाया था।
