विद्या संबल योजना: सामाजिक न्याय विभाग लेगा गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं, 31 तक करें आवेदन

इस योजना के तहत योग्य शिक्षकों को राज्य सेवा में योगदान देने का अवसर मिलेगा। साथ ही यह पहल ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सुवाणा के सीबीईओ रामेश्वर जीनगर का कहना है कि सामाजिक न्याय विभाग की यह पहल छात्रावासों में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में सराहनीय कदम है। यदि योग्य गेस्ट फैकल्टी का चयन पारदर्शी तरीके से किया गया, तो यह योजना ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की नई राह खोल सकती है।