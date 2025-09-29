संघ के शताब्दी वर्ष में हर बस्ती तक पहुंचा विजयादशमी उत्सव

Vijayadashami celebrations reached every locality in the centenary year of the Sangh
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष इस बार विजयादशमी के अवसर पर मनाया जा रहा है। महानगर संघचालक कैलाश खोइवाल ने बताया कि 100 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक गांव और बस्ती में विजयादशमी उत्सवों की शृंखला शुरू की गई है। इसी क्रम में रविवार से भीलवाड़ा महानगर की बस्तियों में विजयादशमी उत्सव का आगाज हुआ, जो 5 अक्टूबर तक चलेगा।
विभिन्न बस्तियों में हुआ आयोजन
रविवार को हाउसिंग बोर्ड, आजाद चौक, सिंधु नगर, भीमगंज, भवानी, वर्धमान, पथिक नगर पूर्व-पश्चिम, सांगानेर, आरसी व्यास, सुभाष नगर पूर्व-पश्चिम, बाबा धाम, राम धाम, सांवरिया और जवाहर नगर बस्तियों में उत्सव मनाया गया।
पंच परिवर्तन की दिशा में संकल्प
विजयादशमी उत्सवों में इस वर्ष वृहद गृह सम्पर्क अभियान विशेष आकर्षण रहा। इसके माध्यम से समाज को जोड़ने और परिवर्तन की गति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।
यह है पंच परिवर्तन
शताब्दी वर्ष का विशेष महत्व
1925 में विजयादशमी पर संघ की स्थापना हुई। 2025 में संघ पूरे 100 वर्ष करेगा। प्रत्येक गांव-बस्ती तक पहुंचेगा उत्सव संदेश। इस उत्सव के मुख्य लक्ष्य समाज में एकता व सद्भाव। परिवार व संस्कृति का संवर्धन। पर्यावरण की रक्षा तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि।
