मतदाता सूची सत्यापन ने बिगाड़ी स्कूलों की पढ़ाई: आधे से ज्यादा स्टाफ चुनाव ड्यूटी में

नई शिक्षा नीति के तहत इस बार अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं निर्धारित समय से पहले 20 नवंबर से शुरू हो रही हैं। लेकिन स्टाफ की कमी से जूझ रहे सरकारी विद्यालयों में अब मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम ने स्थिति और बिगाड़ दी है। प्रदेशभर के स्कूलों में आधे से ज्यादा शिक्षकों को बीएलओ, बीएलओ सहायक व सुपरवाइज़र की ड्यूटी में लगा दिया गया है। इससे स्कूल की व्यवस्था से लेकर परीक्षा की तैयारियां तक प्रभावित हो रही हैं।