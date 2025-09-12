वेस्ट मैनेजमेंट अब होगा डिजिटल : प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल

कार्यशाला में बताया गया कि अब ईटीपी एवं एमईई स्लज प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक औद्योगिक इकाई को अपने परिसर में उत्पन्न स्लज या सॉल्ट की मात्रा और उसके निस्तारण की जानकारी प्रतिदिन ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। स्लज के उत्पन्न होने से लेकर सीमेंट संयंत्र तक पहुंचने तक की पूरी ट्रैकिंग ऑनलाइन होगी। स्लज मैनिफेस्ट को भी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।