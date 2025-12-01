शादियों की धूम, 11 को अंतिम सावा, 15 को होंगे शुक्र अस्त

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि नवंबर में खूब शादियां हुई। अब दिसबर में 1, 4, 5, 6 और 7,11 दिसबर को शहनाइयां गूंजेगी। अंतिम विवाह मुहूर्त 11 दिसबर को रहेगा। आगामी 15 दिसबर को शुक्र के अस्त होने पर विवाह नहीं होंगे। शुक्र इसके बाद 1 फरवरी को उदित होगा। फोटोग्राफर, टेंट सचालक, पंडित, हलवाइयों, बैंडबाजा वालों व विवाहस्थलों के अनुमान के अनुसार 11 दिसबर तक जिले में करीब 200 से ज्यादा जोड़े दापत्य सूत्र में बंधेंगे। अधिकांश पंडितों, फोटोग्राफर, केटर्स, टेंट, हलवाई की इन तिथियों के लिए बुकिंग हो चुकी हैं। मैरिज गार्डन आगामी मुहूतों के लिए शहर सहित जिले के सभी मैरिज गार्डन बुक हो चुके हैं।