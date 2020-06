भीलवाड़ा में कर्मचारियों ने यह क्या घपला कर दिया, जानिए सच

राजकीय सेवा में होने के बावजूद जिले के डेढ़ हजार राजकीय कर्मचारियों ने खुद को गरीब बताते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बंटने वाला दो रुपए किलो का गेहूं डकार लिया। जांच में खुलासे के बाद अब जिला रसद विभाग एेसे कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस थमाते हुए उनसे बाजार दर पर गेहूं की राशि वसूल कर रहा है What did the employees in Bhilwara do to make a mistake, know the trut