यह कैसी आपदा प्रबंधन, जो कि कागजों में ही की जा रही

भीलवाड़ा शहर में आवासीय स्थलों पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। दो माह में ५७ नोटिस, लेकिन एक में भी असरकारक कार्रवाई नहीं, ऐसे में शहर की बहुमंजिला इमारतों व रीको क्षेत्र में संचालित व्यवसायिक व औद्योगिक इकाई में आग का खतरा बरकरार। What kind of disaster management that is being done on paper in bhilwara