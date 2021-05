यह कैसा प्रबंधन, सरकारी वेंटिलेटर चल रहे है निजी चिकित्सालयों में

What kind of management, government ventilators are running in private hospitals at bhilwara केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स फं ड के तहत महात्मा गांधी चिकित्सालय में गरीब रोगियों की सेवार्थ भेजे गए 25 वेंटिलेटर को चिकित्सालय प्रशासन ने निजी चिकित्सालयों को सौंपे दिए है। प्रशासन के इस निर्णय का भाजपा ने विरोध जताया है।