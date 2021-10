शाहनवाज हुसैन ने गहलोत के लिए क्या बोला, पढि़ए

What Shahnawaz Hussain said for Gehlot, read भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान की जनता ने उन्हें अपना सेवक बनाया था, लेकिन व कांग्रेस के साथ ही एक ही परिवार के सेवक बन कर रह गए।