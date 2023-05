पुलिस दौड़ी तो अफीम तस्कर कार छोड़ भागे

भीलवाड़ाPublished: May 23, 2023 09:52:03 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

राजस्थान में पुलिस ने सोमवार रात नाकाबंदी के दौरान एक कार से 283 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बिजयपुर थाना पुलिस की कार्रवाई के दौरान कार में सवार लोग अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग छूटे।

बिजयपुर थाना क्षेत्र के माणकपुरा गांव में जाने वाले रोड पर नाकाबन्दी के दौरान सोमवार रात माणकपुरा की तरफ से आती कार को पुलिस टीम ने रूकने का इशारा किया। इस पर चालक कार को घुमाकर वापस माणकपुरा गांव की तरफ भगा कर ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो माणकपुरा गांव से केसरपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर कार उतर गई। कुछ दूरी पर कार को रोक कर उसमें सवार लोग भाग छूटे। इनकी पुलिस टीम ने जंगल में चारों तरफ तलाश भी की।