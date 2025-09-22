Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बेरोजगारी का आलम या सरकारी नौकरी की चाह, परीक्षार्थियों ने उत्साह से दी परीक्षा

परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, पुलिस के रहे पुख्ता प्रबंध

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 22, 2025

Whether it's unemployment or the desire for a government job, candidates appeared for the exam with enthusiasm.
Whether it's unemployment or the desire for a government job, candidates appeared for the exam with enthusiasm.

कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी) भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। तीन दिन में छह पारियों में हुई भर्ती परीक्षा राज्य के इतिहास की सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षा बताई गई है। इसमें 53 हजार 749 पदों के लिए 25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सरकारी नौकरी के प्रति लालसा कहें या बेरोजगारी का आलम कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा देने ऊंची डिग्रीधारक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। परीक्षा की बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, लेकिन एमबीए, बीटेक, एमएमसी, एमए बीएड समेत विभिन्न डिग्रीधारी अभ्यर्थी आए। इन तीन दिनों में करीब 89.11 प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

निर्देशों की कड़ाई से पालना

परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे थे, जो गहने या जींस पहनकर आए। ऐसे अभ्यर्थियों के गहने उतरवाए गए। जींस में लगे मेटल बटन हटा गए। एक महिला अभ्यर्थी की चोटी तक को मेटल डिडेक्टर से जांच की गई। परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले केंद्र के गेट बंद कर दिए गए. जो अभ्यर्थी इसके बाद केंद्र पर पहुंचे, वह यहां गुहार लगाता रह गया। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने के चलते फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक में परेशानी हुई। खास बात ये है कि इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र घर ले जाने नहीं दिया गया। अंतिम दिन रविवार को यहां दो पारियों में परीक्षा होने के साथ तीन दिवसीय परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। दोनों पारियों में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 89 फीसदी से ऊपर रही। परीक्षा खत्म होते ही शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रेलमपेल नजर आई।

परीक्षार्थी घर जाने की जल्दी की फिराक में तेज भागते नजर आए। परीक्षाएं रविवार को भी दो पारियों में होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह दस से 12 बजे तक हुई। इसमें पंजीकृत 6312 अभ्यर्थियों में से 5625 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। द्वितीय पारी की परीक्षा दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक हुई। इसमें पंजीकृत 6312 अभ्यर्थियों में से 5689 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। दोनों पारियों में 89.12 एवं 90.13 फीसदी परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर 21 परीक्षा केन्द्र अधिग्रहित किए हैं। परीक्षा में नकल की रोकथाम को लेकर इस बार प्रश्न पत्र की बुकलेट वापस ली गई। इससे विद्यार्थी अपने उत्तर को लेकर असमंजस में हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बेरोजगारी का आलम या सरकारी नौकरी की चाह, परीक्षार्थियों ने उत्साह से दी परीक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.