बेरोजगारी का आलम या सरकारी नौकरी की चाह, परीक्षार्थियों ने उत्साह से दी परीक्षा

परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे थे, जो गहने या जींस पहनकर आए। ऐसे अभ्यर्थियों के गहने उतरवाए गए। जींस में लगे मेटल बटन हटा गए। एक महिला अभ्यर्थी की चोटी तक को मेटल डिडेक्टर से जांच की गई। परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले केंद्र के गेट बंद कर दिए गए. जो अभ्यर्थी इसके बाद केंद्र पर पहुंचे, वह यहां गुहार लगाता रह गया। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने के चलते फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक में परेशानी हुई। खास बात ये है कि इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र घर ले जाने नहीं दिया गया। अंतिम दिन रविवार को यहां दो पारियों में परीक्षा होने के साथ तीन दिवसीय परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। दोनों पारियों में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 89 फीसदी से ऊपर रही। परीक्षा खत्म होते ही शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रेलमपेल नजर आई।