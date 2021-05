प्रदेश में वन्य जीव गणना 24 जून को होगी

Wildlife census in the state will be on June 24 प्रदेश में वन्य जीव गणना इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 24 जून को होगी। वन्य जीव गणना को लेकर जिले के छह वन रैंज क्षेत्र में व्यापक तैयारी की गई है।