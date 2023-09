‘स्कूल ऑफ्टर स्कूल’ से दोहरा सकेंगे कोर्स

भीलवाड़ाPublished: Sep 22, 2023 07:40:24 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Will be able to repeat the course from ‘School After School’ देश-प्रदेश की नामचीन कोचिंग संस्थाओं की ऑनलाइन कक्षाओं की तर्ज पर राजस्थान में शिक्षा विभाग ने भी एक नई पहल की है। इसमें घर बैठे विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास में शामिल होकर अपना पिछड़ा पाठ्यक्रम भी पूरा कर सकेंगे।

‘स्कूल ऑफ्टर स्कूल’

इस क्लास का रेकॉर्डेड वर्जन देख-सुन कर पाठ्यक्रम को दोहरा भी सकेंगे। इससे जहां उसका शिक्षण स्तर ऊपर उठेगा, वहीं, बोर्ड के परिणाम पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था को ‘स्कूल ऑफ्टर स्कूल’ नाम दिया है। विभाग की इस पहल से यदि किसी स्कूल में विषय अध्यापक का अभाव है या फिर विद्यार्थी किन्हीं वजहों से नियमित रूप से स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो भी पाठ्यक्रम को पूरा करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।