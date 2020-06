नालों से निकले मलबे के तोल से करेंगे मोल

भीलवाड़ा। शहर के नालों व नालियों से उठ रहे मलबे का इस बार वजन होगा और इस वजन के आधार पर ही भुगतान होगा। नगर परिषद ने पहली बार कार्य की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए यह नई व्यवस्था की है। Will buy from the weighing of debris from the drains