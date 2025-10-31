Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बारिश के बीच सर्दी ने दी दस्तक, बंगाल की खाड़ी व पश्चिमी विक्षोभ का असर

- बादलों व बूंदाबांदी से मौसम में आया बदलाव, तापमान 25 डिग्री से नीचे, लोग गर्म कपड़ों में नजर आए

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 31, 2025

Winter arrives amidst rain

Winter arrives amidst rain

भीलवाड़ा शहर में गुरुवार शाम को हल्की बारिश के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी। पिछले चार दिनों से आसमान में छाए घने बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। अरब सागर में बने निम्न-दबाव क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात मोंथा और ऊपरी-वायुमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त असर से भीलवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई।

दिनभर बादल छाए, सूर्यदेव के दर्शन मुश्किल

सुबह से ही आसमान बादलों की चादर से ढका रहा। सूर्यदेव के दर्शन नही होने से दिनभर ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम करीब सवा पांच बजे शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर कई घंटे तक चला।

सिस्टम का समन्वित प्रभाव

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर की निम्न-दबाव प्रणाली और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात ने राज्य में नमी बढ़ा दी है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलों की गति धीमी हुई है। इन सभी कारकों के चलते तापमान में गिरावट आई है और ठंड का अहसास बढ़ा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गुरुवार को 80 पर दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर पर है।

अगले सप्ताह फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि सोमवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी का दौर फिर शुरू हो सकता है। विभाग ने कई जिलों के लिए मौसम अलर्ट भी जारी किया है।

गर्म कपड़ों की मांग बढ़ी

मौसम के तेवर बदलते ही बाजारों में भी बदलाव नजर आ रहा है। दुकानों पर स्वेटर, जैकेट, शॉल और मफलर की बिक्री बढ़ गई है। मॉर्निंग वॉकर्स अब मोटे स्वेटर या जैकेट पहनकर निकल रहे हैं, वहीं शाम के समय लोग जल्दी घर लौटने लगे हैं।

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विशेषज्ञ डॉ. आरएल.शर्मा का कहना है कि यह बदलाव तीन प्रमुख मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। नवंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में ठंड का असर और गहराएगा।

चिकित्सकों की सलाह गर्म कपड़े पहनें

चिकित्सकों ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सुबह और शाम के समय तापमान में अचानक गिरावट से सर्दी-जुकाम और एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि हल्के कपड़ों के ऊपर एक अतिरिक्त गर्म परत अवश्य पहनें।

फैक्ट फाइल

  • न्यूनतम तापमान - 20.4 डिग्री
  • अधिकतम तापमान - 24.6 डिग्री
  • एक्यूआई-80 (सामान्य)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बारिश के बीच सर्दी ने दी दस्तक, बंगाल की खाड़ी व पश्चिमी विक्षोभ का असर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन अब 1 दिसंबर तक

Applications for the Scooty Scheme can now be made until December 1.
भीलवाड़ा

औद्योगिक नक्शे पर चमकेगा भीलवाड़ा सीमेंट उद्योग को मिलेगा कच्चा माल

Bhilwara cement industry will shine on the industrial map and will get raw material
भीलवाड़ा

मेडिकल कॉलेज में पहली काउंसलिंग में पीजी के नहीं मिले छात्र

PG students not found in medical college
भीलवाड़ा

सीबीएसई ने 10वीं-12वीं की फाइनल तिथियां जारी की, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

CBSE releases final dates for Class 10-12 exams; exams to begin from February 17
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में न्यू ईयर से बदलेगा सफाई सिस्टम, चमकेंगी गलियां और सड़कें, BOT सिस्टम से होगी मॉनिटरिंग

Bhilwara News sanitation system to be implemented January 2026
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.