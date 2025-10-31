बारिश के बीच सर्दी ने दी दस्तक, बंगाल की खाड़ी व पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर की निम्न-दबाव प्रणाली और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात ने राज्य में नमी बढ़ा दी है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलों की गति धीमी हुई है। इन सभी कारकों के चलते तापमान में गिरावट आई है और ठंड का अहसास बढ़ा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गुरुवार को 80 पर दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर पर है।