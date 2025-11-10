सर्दी ने दी दस्तक, गेहूं बुवाई की रफ्तार बढ़ी

प्रदेश के किसानों का रुझान अब भी गेहूं की फसल की ओर सबसे अधिक है। कारण इस फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद नियमित रूप से होती है। इससे किसानों को हर वर्ष अच्छा लाभ मिलता है। इस बार बरसात बेहतर रहने और मेजा बांध की नहर छोड़ने की घोषणा के बाद किसानों ने गेहूं की बुवाई पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग के अनुसार, गेहूं की बुवाई पूरे नवंबर महीने तक जारी रहेगी।