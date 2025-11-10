Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

सर्दी ने दी दस्तक, गेहूं बुवाई की रफ्तार बढ़ी

इस बार 1.75 लाख हैक्टेयर में होगी गेहूं की बुवाई, सरसों की बुवाई पूरी

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 10, 2025

With the onset of winter, the pace of wheat sowing has increased.

With the onset of winter, the pace of wheat sowing has increased.

भीलवाड़ा जिले में सर्दी के बढ़ते असर के साथ रबी सीजन की बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है। भीलवाड़ा जिले में सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास शुरू हो गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसम गेहूं की फसल के लिए अनुकूल है। जैसे-जैसे तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, वैसे ही खेतों में बुवाई का काम तेज हो गया है।

3.64 लाख हैक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई का लक्ष्य

कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष भीलवाड़ा जिले में रबी फसलों की बुवाई का लक्ष्य 3.64 लाख हैक्टेयर निर्धारित किया गया है। इसमें 50 हजार हैक्टेयर में सरसों, और 1.75 लाख हैक्टेयर में गेहूं की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरसों की बुवाई शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है, जबकि अब तक करीब 15 हजार हैक्टेयर में गेहूं की बुवाई हो गई है।

सर्दी बढ़ते ही तेज होगी बुवाई

कृषि अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे तापमान घटेगा, गेहूं की बुवाई की रफ्तार भी बढ़ेगी। संयुक्त निदेशक कृषि वी.के. जैन के अनुसार गेहूं की बुवाई के लिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आदर्श रहता है। नवंबर महीना बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय है।

खाद की कोई कमी नहीं

किसानों को इस बार खाद की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैन ने बताया कि जिले में डीएपी और यूरिया दोनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। किसानों को खाद वितरण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

गेहूं पर किसानों का भरोसा कायम

प्रदेश के किसानों का रुझान अब भी गेहूं की फसल की ओर सबसे अधिक है। कारण इस फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद नियमित रूप से होती है। इससे किसानों को हर वर्ष अच्छा लाभ मिलता है। इस बार बरसात बेहतर रहने और मेजा बांध की नहर छोड़ने की घोषणा के बाद किसानों ने गेहूं की बुवाई पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग के अनुसार, गेहूं की बुवाई पूरे नवंबर महीने तक जारी रहेगी।

गेहूं से किसानों को करोड़ों की आमदनी

गेहूं को प्रदेश में मुख्य नकदी फसल माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में एमएसपी पर हुई खरीदी से किसानों को हर वर्ष करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है। भीलवाड़ा में भी गेहूं की उपज और सरकारी खरीद के कारण किसानों का भरोसा इस फसल पर कायम है।

मौसम पूरी तरह अनुकूल

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष का मौसम पैटर्न रबी फसलों के लिए आदर्श है। दिन का तापमान धीरे-धीरे कम हो रहा है और रातें ठंडी होने लगी हैं। ऐसे हालात गेहूं के अंकुरण और विकास के लिए सर्वोत्तम हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नवंबर में तापमान 18-20 डिग्री के बीच बना रहा, तो जिले में गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सर्दी ने दी दस्तक, गेहूं बुवाई की रफ्तार बढ़ी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले यूनिट टेस्ट विवाद: शिक्षकों के विरोध पर आदेश वापस

Unit test controversy before half-yearly exams: Order withdrawn after teachers protest
भीलवाड़ा

भक्ति रस में डूबे श्रद्धालु, शिवमहापुराण कथा का शुभारंभ

Devotees immersed in devotional juices, the beginning of Shiva Mahapuran Katha
भीलवाड़ा

गणना विपत्र में परेशानी आने पर मतदाता 1950 पर कर सकते हैँ डायल

In case of any problem with the counting bill, voters can dial 1950.
भीलवाड़ा

12 साल में 12 हजार 443 सरकारी स्कूल बंद, फिर भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल

12,443 government schools closed in 12 years
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: निमोनिया से पीड़ित 9 माह के बच्चे को भोपे ने गर्म सरिया से दागा, इलाज के दौरान हुई मौत

Bhilwara child death
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.